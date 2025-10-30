الدوريات الخارجية تحذر من الضباب

08:31 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/751928 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نوهت إدارة الدوريات الخارجية إلى تشكل الضباب على العديد من طرق المملكة الخارجية، مما أدى إلى محدودية في مدى الرؤية الأفقية. اضافة اعلان





ودعت الإدارة السائقين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة في تلك المناطق، حفاظًا على السلامة العامة.