الخميس 2025-10-30 08:39 ص
 

الدوريات الخارجية تحذر من الضباب

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 30-10-2025 08:31 ص
الوكيل الإخباري-    نوهت إدارة الدوريات الخارجية إلى تشكل الضباب على العديد من طرق المملكة الخارجية، مما أدى إلى محدودية في مدى الرؤية الأفقية.اضافة اعلان


ودعت الإدارة السائقين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة في تلك المناطق، حفاظًا على السلامة العامة.
 
 
