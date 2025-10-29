الأربعاء 2025-10-29 10:02 م
 

غوتيرييش يدين الغارات الإسرائيلية على المدنيين في غزة

غوتيرييش يدين الغارات الإسرائيلية على المدنيين في غزة
غوتيرييش يدين الغارات الإسرائيلية على المدنيين في غزة
 
الأربعاء، 29-10-2025 09:37 م
الوكيل الإخباري-  أدان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأربعاء، وبشدة، الهجمات الإسرائيلية على غزة خاصة غارات أمس التي أوددت بحياة حوالي 100 فلسطيني بينهم أطفال ونساء وشيوخ.اضافة اعلان


وقال المتحدث الرسمي باسم غوتيريش ستيفان دوجاريك، إن "الأمين العام يُدين جميع الأعمال التي تقوض وقف إطلاق النار وتعرض أرواح المدنيين للخطر"، مشيرا الى أن غوتيريش شدد على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، وأن أي أعمال تضر بالمدنيين أو تعيق المساعدات الإنسانية "يجب تجنبها".

وتؤكد التقارير أن أكثر من 100 فلسطيني استشهدوا ليلة أمس في موجة من الغارات الجوية الإسرائيلية استهدفت بشكل أساس المباني السكنية وخيام النازحين والمدارس في جميع أنحاء قطاع غزة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الثقافة تطلق مهرجان الأغنية الأردنية الشهر المقبل

أخبار محلية وزارة الثقافة تطلق مهرجان الأغنية الأردنية الشهر المقبل

ل

أخبار محلية وزير الاتصال الحكومي يرعى اختتام برنامج زمالة الصحافة للحوار

بشرى سارة لأهالي سحاب

أخبار محلية بشرى سارة لأهالي سحاب

غوتيرييش يدين الغارات الإسرائيلية على المدنيين في غزة

فلسطين غوتيرييش يدين الغارات الإسرائيلية على المدنيين في غزة

توضيح حكومي هام حول المدينة الجديدة "عمرة"

أخبار محلية توضيح حكومي هام حول المدينة الجديدة "عمرة"

تقرير: الصحفي أوستن تايس أعدم في سوريا بأمر من الأسد

عربي ودولي تقرير: الصحفي أوستن تايس أعدم في سوريا بأمر من الأسد

ل

أسواق ومال البنك الفيدرالي الأميركي يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

ب

خاص بالوكيل للمرة الثانية.. خبر سار للمقترضين الأردنيين



 
 





الأكثر مشاهدة