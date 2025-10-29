غوتيرييش يدين الغارات الإسرائيلية على المدنيين في غزة

وقال المتحدث الرسمي باسم غوتيريش ستيفان دوجاريك، إن "الأمين العام يُدين جميع الأعمال التي تقوض وقف إطلاق النار وتعرض أرواح المدنيين للخطر"، مشيرا الى أن غوتيريش شدد على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، وأن أي أعمال تضر بالمدنيين أو تعيق المساعدات الإنسانية "يجب تجنبها".
وتؤكد التقارير أن أكثر من 100 فلسطيني استشهدوا ليلة أمس في موجة من الغارات الجوية الإسرائيلية استهدفت بشكل أساس المباني السكنية وخيام النازحين والمدارس في جميع أنحاء قطاع غزة.
-
أخبار متعلقة
-
قطر: حماس مستعدة للتخلي عن الحكم في غزة ونضغط لنزع سلاحها
-
الأمم المتحدة: تحقيق يوثق 16 ألف دليل على جرائم الاحتلال في غزة
-
نجاح أول عمليات كي لتسارع ضربات القلب لدى أطفال صغار بمستشفى الأمير حمزة
-
الجيش الإسرائيلي: نستأنف وقف إطلاق النار في غزة
-
مستوطنون يحرقون مركبات شمال رام الله
-
غارات جوية إسرائيلية مكثفة على وسط وشمالي رفح
-
انفجارات قوية في منطقة غلاف غزة
-
63 شهيدا بينهم 24 طفلا في غارات للاحتلال على منازل وخيام نازحين في غزة