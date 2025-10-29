غوتيرييش يدين الغارات الإسرائيلية على المدنيين في غزة

09:37 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/751888 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أدان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأربعاء، وبشدة، الهجمات الإسرائيلية على غزة خاصة غارات أمس التي أوددت بحياة حوالي 100 فلسطيني بينهم أطفال ونساء وشيوخ. اضافة اعلان





وقال المتحدث الرسمي باسم غوتيريش ستيفان دوجاريك، إن "الأمين العام يُدين جميع الأعمال التي تقوض وقف إطلاق النار وتعرض أرواح المدنيين للخطر"، مشيرا الى أن غوتيريش شدد على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، وأن أي أعمال تضر بالمدنيين أو تعيق المساعدات الإنسانية "يجب تجنبها".



وتؤكد التقارير أن أكثر من 100 فلسطيني استشهدوا ليلة أمس في موجة من الغارات الجوية الإسرائيلية استهدفت بشكل أساس المباني السكنية وخيام النازحين والمدارس في جميع أنحاء قطاع غزة.

