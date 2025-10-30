ترامب يعلن خفض الرسوم على واردات الصين إلى 47% واتفاق تجاري لمدة عام

08:06 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/751926 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جينبينغ كان "رائعاً" وشهد اتخاذ "العديد من القرارات"، مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على أن يبذل شي "قصارى جهده" لوقف مادة الفنتانيل. اضافة اعلان





وأوضح ترامب أنه لا يمكنه القول إن جميع الملفات نوقشت، لكنه أكد إحراز تقدم كبير، مشيراً إلى خفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 47% بدلاً من 57%.



وأضاف ترامب أن الاتفاق مع الصين سيكون لمدة عام واحد وقابل للتمديد، لافتاً إلى تسوية جميع المسائل المتعلقة بالمعادن الأرضية النادرة.



في السياق، قال مسؤول أميركي يرافق ترامب في رحلته إن الصين ستواصل تصدير المعادن النادرة للولايات المتحدة.



وتوجّه ترامب مباشرة إلى الطائرة الرئاسية بعد أول اجتماع مباشر مع شي منذ ست سنوات عقد في بوسان في كوريا الجنوبية.



وقال إن تقييمه لاجتماعه مع الرئيس شي هو "12 من 10"، مؤكداً أنه سيزور الصين في شهر نيسان المقبل، وأن شي سيزور الولايات المتحدة لاحقا.



وأشار إلى أنه سيعمل مع الرئيس الصيني بشأن الملف الأوكراني "للتوصل إلى شيء ما"، في حين لم يتطرق الاجتماع إلى قضية تايوان.



وفي سياق آخر، قال ترامب إن الولايات المتحدة قد تجد أنه "من المناسب" إجراء اختبار للأسلحة النووية "في ظل قيام الآخرين بذلك".



واجتمع ترامب وشي بهدف التوصل إلى هدنة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، بعد وقت قصير من إعلان الرئيس الأميركي أن بلاده ستستأنف التجارب النووية.



وأثنى ترامب على شي ووصفه بأنه "مفاوض قوي للغاية" أثناء مصافحتهما في بوسان وقال "سيكون لدينا تفاهم كبير، لقد كانت لدينا دائما علاقة رائعة".



وأضاف أنه يمكن توقيع اتفاق تجاري مع الصين الخميس.