بريطانيا تطالب بإجراء تحقيق شفاف بعد قصف على مبنى للأمم المتحدة في غزة

الوكيل الإخباري-دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الأربعاء، إلى إجراء "تحقيق شفاف" في مقتل موظف بلغاري في الأمم المتحدة في انفجار في قطاع غزة نفت إسرائيل مسؤوليتها عنه.



وأعرب لامي عبر منصة إكس عن "الاستياء إزاء استهداف مبنى للأمم المتحدة في غزة هذا الصباح... يجب التحقيق في هذا الحادث بشفافية ومحاسبة المسؤولين عنه. يجب حماية الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني".



وكان مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع قد قال إن واحدا من موظفيه قُتل الأربعاء جراء "ذخيرة متفجرة" قد تكون قد "انفجرت أو أسقطت" على موقع المجمع الأممي في مدينة دير البلح في وسط قطاع غزة.

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