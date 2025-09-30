تركيا ترحب بخطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

05:15 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/747973 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- رحب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بجهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقيادته الرامية إلى وقف إراقة الدماء في غزة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار. اضافة اعلان





وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن عن خطة مكونة من 20 بندا بشأن إنهاء الحرب على غزة، والتي ما زالت تتطلب موافقة الأطراف المعنيين وتنص خصوصا على ترؤسه لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في القطاع.



والخطة التي يؤكد فيها البيت الأبيض أنه "لن يتم إجبار أحد على مغادرة غزة"، نُشرت قبيل مؤتمر صحافي مشترك للرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.