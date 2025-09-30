تركيا ترحب بخطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن عن خطة مكونة من 20 بندا بشأن إنهاء الحرب على غزة، والتي ما زالت تتطلب موافقة الأطراف المعنيين وتنص خصوصا على ترؤسه لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في القطاع.
والخطة التي يؤكد فيها البيت الأبيض أنه "لن يتم إجبار أحد على مغادرة غزة"، نُشرت قبيل مؤتمر صحافي مشترك للرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
-
أخبار متعلقة
-
"الجهاد" تعلق على خطة ترامب للسلام بغزة: وصفة لتفجير المنطقة
-
فلسطين ترحّب بجهود ترامب لإنهاء الحرب على غزة
-
الكشف عن الرسالة التي بسببها اعتُقل رئيس مكتب بن غفير
-
النص الكامل لخطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة
-
ترامب: نتنياهو وافق على مقترح السلام وإنهاء الحرب في غزة
-
"القناة 12": قد لا يتم الإعلان عن اتفاق متكامل الأركان حول غزة هذا المساء بعد لقاء ترامب ونتنياهو
-
الأونروا: نصف مليون فلسطيني محاصرون في مدينة غزة
-
المزروعي عبر فضائية "معاً": التزام تاريخي إماراتي بدعم القضية الفلسطينية مستمر منذ بداياتها