تسجيل حالات الشلل الرخو الحاد بأعداد غير مسبوقة في قطاع غزة

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه في ظل انعدام القدرة على التشخيص فإن هذه الحالات قد تكون حالات شلل أطفال أو حالات متلازمة غيلان باريه.
وأضافت أن هذه الزيادة تعود إلى الظروف البيئية والصحية الكارثية التي يعيشها سكان قطاع غزة وتشمل: تلوث المياه، انهيار خدمات الصرف الصحي، تراكم النفايات، وانتشار الأمراض المعدية، إلى جانب سوء التغذية وضعف المناعة.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي، والمؤسسات الدولية، والمنظمات الإنسانية إلى التدخل الفوري لوقف العدوان، و إنقاذ النظام الصحي المنهار، وتحسين ظروف الحياة.
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