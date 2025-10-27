انخفاض أسعار الذهب إلى ما دون 4000 دولار أمريكي لأول مرة منذ 10 أكتوبر

وانخفض سعر الذهب بنسبة 3.42% ليصل إلى 3,996.3 دولارا للأونصة، قبل أن يرتد سعر الذهب إلى 4,006.7 دولارا للأونصة (-3.17%).
في الوقت نفسه، انخفض سعر العقود الآجلة للفضة بنسبة 4.42% ليصل إلى 46.44 دولارا للأونصة.
وقال المحلل في "يو بي إس" جيوفاني ستاونوفو إن "اتفاق التجارة المحتمل بين الولايات المتحدة والصين يدعم الأصول الخطرة ويثقل كاهل الذهب، ولكن يجب علينا أيضا أن نتذكر أن الرسوم الجمركية المنخفضة المحتملة ستسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر".
ويوم أمس الأحد صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بأن كبار المسؤولين الاقتصاديين الصينيين والأمريكيين توصلوا إلى "إطار عمل جوهري للغاية" لاتفاق تجاري في كوالالمبور، من شأنه أن يسمح للرئيس دونالد ترامب والرئيس شي جين بينغ بمناقشة التعاون التجاري في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وأضاف أن الإطار من شأنه تجنب فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 100% على السلع الصينية، وتحقيق تأجيل ضوابط تصدير المعادن النادرة الصينية.
RT
