الأربعاء 2025-10-29 06:45 م
 

إعلان هام من رئيس البلقاء التطبيقية لجميع طلبة الشامل
 
الأربعاء، 29-10-2025 05:43 م
الوكيل الإخباري- أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية ورئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة، الدكتور أحمد فخري العجلوني، عن موعد بدء تسجيل الطلبة لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الشتوية لعام 2026، اعتبارًا من صباح الأحد المقبل، وتستمر حتى نهاية دوام الأحد 30 تشرين الثاني.اضافة اعلان


وأضاف أن الامتحانات العملية ستُعقد من يوم السبت 20 كانون الأول المقبل ولغاية الأربعاء 31 كانون الأول، وذلك وفق البرنامج الذي تُعدّه وحدة التقييم والامتحانات العامة للطلبة حسب تخصصاتهم، أما الامتحانات النظرية فستبدأ من صباح يوم الأربعاء 4 شباط 2026، وتستمر حتى نهاية دوام الخميس الموافق 12 شباط 2026.

وأشار الدكتور العجلوني إلى أنه يُسمح للطلبة بالانسحاب من الامتحان مع الاحتفاظ بالرسوم المدفوعة في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الاثنين 15 كانون الأول المقبل.

وأكد أن وحدة التقييم والامتحانات العامة ستعلن عبر موقعها الرسمي فئات الطلبة المسموح لهم بالتقدّم لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الشتوية 2026، إضافةً إلى صفة التقدّم، بما لا يتعارض مع تعليمات الامتحان المعمول بها في جامعة البلقاء التطبيقية.
 
 
