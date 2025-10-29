إعلان هام من رئيس البلقاء التطبيقية لجميع طلبة الشامل

وأضاف أن الامتحانات العملية ستُعقد من يوم السبت 20 كانون الأول المقبل ولغاية الأربعاء 31 كانون الأول، وذلك وفق البرنامج الذي تُعدّه وحدة التقييم والامتحانات العامة للطلبة حسب تخصصاتهم، أما الامتحانات النظرية فستبدأ من صباح يوم الأربعاء 4 شباط 2026، وتستمر حتى نهاية دوام الخميس الموافق 12 شباط 2026.
وأشار الدكتور العجلوني إلى أنه يُسمح للطلبة بالانسحاب من الامتحان مع الاحتفاظ بالرسوم المدفوعة في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الاثنين 15 كانون الأول المقبل.
وأكد أن وحدة التقييم والامتحانات العامة ستعلن عبر موقعها الرسمي فئات الطلبة المسموح لهم بالتقدّم لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الشتوية 2026، إضافةً إلى صفة التقدّم، بما لا يتعارض مع تعليمات الامتحان المعمول بها في جامعة البلقاء التطبيقية.
-
أخبار متعلقة
-
الجامعة الهاشمية والسفارة الألمانية تبحثان التعاون التقني
-
مركبتان جديدتان لدعم مبتوري الأطراف في غزة سترسل في أقرب وقت ممكن
-
وزير الأوقاف يطلق حملة الشتاء في محافظة البلقاء
-
بحث التعاون بين مستشفيات البشير والاتحاد العالمي للهيموفيليا
-
الأحوال المدنية تصدر 280 ألف شهادة رقمية منذ إطلاق الخدمة
-
اتحاد العمال بالتعاون مع "العمل الدولية" ينظم جلسة نقاشية حول الاقتصاد الأخضر والانتقال العادل
-
الحكومة توافق على مذكرة تفاهم مع وزارة خارجية منغوليا
-
أمانة عمّان: إيقاف الخدمات الإلكترونية الساعة السادسة مساء اليوم