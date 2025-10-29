الولايات المتحدة تحث مواطنيها في مالي على المغادرة فورا

الأربعاء 2025-10-29 06:47 م
 

الأربعاء، 29-10-2025 06:19 م
الوكيل الإخباري-   دعت السفارة الأمريكية في مالي المواطنين الأمريكيين هناك إلى المغادرة فورا عبر الرحلات الجوية التجارية، محذرة من مخاطر السفر البري إلى الدول المجاورة.


وأشار بيان صادر عن السفارة إلى أن الوضع الأمني في العاصمة باماكو أصبح "غير قابل للتنبؤ" جرّاء مجموعة من التحديات المتراكمة، محذرة من مخاطر السفر برا بسبب التهديد المستمر بالهجمات الإرهابية على الطرق السريعة.

وحذرت السفارة الأمريكية في بيان لها على موقعها الإلكتروني من مجموعة من التحديات المتراكمة، منها:

انقطاعات مستمرة في إمدادات الوقود (البنزين والديزل)،

إغلاق المؤسسات العامة مثل المدارس والجامعات في مختلف أنحاء البلاد،

استمرار الاشتباكات المسلحة بين القوات الحكومية وجماعات إرهابية في المناطق المحيطة بالعاصمة.

وأكد البيان أن مطار باماكو الدولي لا يزال مفتوحا، وشدد على أن السفر جوًا يبقى الخيار الأكثر أمانا مقارنة بالتنقل البري.

كما نصحت السفارة الأمريكيين الذين يقررون البقاء في مالي بـوضع خطط طوارئ شاملة، تشمل الاستعداد للبقاء في أماكن إقامتهم لفترات طويلة إذا لزم الأمر.

وأضافت أن قدرتها على تقديم الدعم القنصلي محدودة خارج العاصمة، مشيرة إلى أن مستوى التحذير من السفر إلى مالي حاليا هو "المستوى الرابع" — وهو الأعلى — ويعني "عدم السفر إلى البلاد تحت أي ظرف".

