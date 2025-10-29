الأربعاء 2025-10-29 06:46 م
 

بحث التعاون بين مستشفيات البشير والاتحاد العالمي للهيموفيليا

الوكيل الإخباري- بحثت إدارة مستشفيات البشير مع وفد من الاتحاد العالمي للهيموفيليا (WFH)، سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير برامج التعليم والتدريب ورفع كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية العاملة في مجال رعاية مرضى الهيموفيليا.

جاء ذلك خلال استقبال مدير إدارة مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات، للوفد الذي ضم المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط في الاتحاد رنا سيفي، والدكتورة إمنا قويدر من جامعة تونس المنار الطبية، ورئيسة مركز الهيموفيليا في مستشفى عزيزة عثمانة، ومديرة برنامج التعليم والتدريب إميلي بلانشيت، والمتخصصة في طب النساء والتوليد الدكتورة إليزابيت أرقاله من لاتفيا.


واطلع الوفد خلال الزيارة على تجربة فريق الهيموفيليا متعدد التخصصات في مستشفيات البشير، الذي يضم اختصاصيين من مختلف المجالات الطبية لتقديم رعاية شاملة ومتكاملة لمرضى الهيموفيليا وفق أحدث المعايير العالمية.


وأشاد الوفد بالتجربة، واعتبرها نموذجا يحتذى به على مستوى المنطقة في تطبيق مفهوم الرعاية الصحية المتكاملة.


وثمن العبداللات الزيارة التي تعكس عمق التعاون بين إدارة مستشفيات البشير والاتحاد العالمي للهيموفيليا، مؤكدا أن هذه الشراكات الدولية تسهم في تعزيز منظومة الرعاية الصحية وتطوير الخدمات التخصصية بما يواكب المعايير العالمية في علاج مرضى الهيموفيليا.


من جهته، قدم مدير مستشفى النسائية والأطفال ورئيس قسم الثلاسيميا والهيموفيليا في البشير الدكتور قاسم شرشير، عرضا حول الخدمات المقدمة وآلية عمل الفريق، مؤكدا أهمية التعاون الدولي في تطوير مستوى الرعاية وتحسين جودة الخدمات.


وعبر الوفد عن تقديره لما تشهده مستشفيات البشير من تطور نوعي في خدماتها التخصصية، مؤكدين حرص الاتحاد العالمي للهيموفيليا على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات المستقبلية.

 
 
