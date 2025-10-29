الأحوال المدنية تصدر 280 ألف شهادة رقمية منذ إطلاق الخدمة

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، المهندس غيث الطيب، أن الدائرة أصدرت 280 ألف شهادة رقمية عبر تطبيق "سند" ومنصة الخدمات الإلكترونية التابعة لها منذ إطلاق الخدمة.

اضافة اعلان



وقال الطيب، خلال تفقده مكاتب أحوال المفرق الرئيسي، والصالحية، وصبحا، إن مشروع الشهادات الرقمية من أبرز مخرجات استراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها الدائرة، ما أسهم في تسهيل الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، وتقليل الازدحام، والارتقاء بجودة الخدمات الإلكترونية، مؤكدا أن الإقبال المتزايد على الخدمات الرقمية يعكس ثقة المواطنين بمنظومة التحول الإلكتروني.



وبين أن الدائرة تعمل على تطوير المزيد من الخدمات الإلكترونية تمهيدا للانتقال التدريجي نحو نموذج "الدائرة الرقمية المتكاملة"، الذي يتيح إنجاز المعاملات إلكترونيا بشكل كامل، مشيرا إلى أن إطلاق جواز السفر الإلكتروني يأتي ضمن هذا التوجه الاستراتيجي.



وقال إن "أحوال المفرق" تضم عدة مكاتب لخدمة المواطنين، موزعة على ألوية المحافظة وتجمعاتها السكانية وباديتها الشمالية، لافتا إلى أن المديرية أنجزت منذ بداية العام الحالي أكثر من 101335 وثيقة، منها 11423 جواز سفر، و10792 دفتر عائلة، و39002 شهادة واقعة حيوية، فيما بلغ عدد البطاقات الذكية أكثر من 20404 بطاقات، إلى جانب أرشفة 43389 ملفا من ملفات جوازات المفرق، تضمنت أرشفة 1595193 وثيقة.



وبين أن الجولات الميدانية لمكاتب الدائرة تهدف إلى تقييم أداء الموظفين وسلاسة الإجراءات المتعلقة باستصدار الوثائق دون أي عوائق، بما يتوافق مع القوانين والتعليمات الناظمة لعمل الدائرة، مشيرا إلى أن هذه الجولات تشكل فرصة لقياس مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة، والتعرف على التحديات الميدانية، بما ينعكس إيجابيا على تحسين مستوى الخدمة وتطوير الأداء العام للمكاتب.



ودعا إلى ضرورة تحليل أبرز القضايا الواردة في تقرير المتسوق الخفي الخاص بمكاتب "أحوال المفرق"، ووضع خطة عمل لمعالجة تلك الملاحظات ضمن إطار زمني محدد، سواء عبر تدريب وتأهيل الموظفين، أو تحسين بيئة العمل، أو تطوير الإجراءات الإدارية.