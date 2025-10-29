وزير الأوقاف يطلق حملة الشتاء في محافظة البلقاء

06:07 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إن الوزارة تعمل على دعم وتشجيع لجان الزكاة من خلال صندوق الزكاة والبرامج الوقفية. اضافة اعلان





وأضاف خلال رعايته اليوم الأربعاء، إطلاق حملة الشتاء التي تنظمها مديرية أوقاف محافظة البلقاء من خلال لجنة زكاة وصدقات السلط الرئيسية، "تعودنا في الأردن على أن يجمعنا عمل الخير فهو واجب ديني ووطني، ونحن اليوم في السلط لإطلاق حملة الشتاء والتي تتضمن طروداً غذائية وكسوة الشتاء".



وأكد استعداد الوزارة لتقديم الدعم للجنة زكاة السلط وتزويدها بالطرود الغذائية بشكل مستمر، وتقديم مساعدات طارئة ولطلبة العلم، وترميم البيوت.



بدوره، قال مدير "أوقاف البلقاء" الدكتور طالب العواملة، إن حملة الشتاء وتوزيع طرود الخير تأتي في إطار رسالتها الإنسانية والاجتماعية النبيلة المنبثقة من رسالة صندوق الزكاة، أحد الأذرع الخيرية للوزارة، مشيراً إلى أن الحملة تأتي امتداداً لمسيرة مباركة من العطاء والعمل الخيري الذي تشرف عليه الوزارة.



بدوره، قال نائب رئيس لجنة زكاة السلط أحيا عربيات، إن الحملة تتضمن توزيع نحو 1500 طرد، وتوزيع المريول المدرسي للطالبات المحتاجات، وحقائب مدرسية على مدارس مدينة السلط، وصرف راتب إضافي للمنتفعين من لجنة الزكاة، وتوزيع وجبات ساخنة للأسر المحتاجة بواقع 400 وجبة أسبوعياً واصلة لمنازل المحتاجين، وتوزيع الكاز والغاز، ودفع معونات نقدية للحالات الطارئة، إضافة إلى تقديم دعم للطالب المحتاج.



وحضر إطلاق الحملة نائب محافظ البلقاء، رئيس لجنة بلدية السلط الكبرى علي البطاينة، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات.