حماس ترفض البيان الأميركي بشأن انتهاكها لوقف إطلاق النار

الوكيل الإخباري- قالت حركة حماس، الأحد، إنها ترفض "ادعاءات" وزارة الخارجية الأميركية، وتنفي جملة وتفصيلا "المزاعم الموجّهة بحقّها حول هجوم وشيك أو انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار". اضافة اعلان





وأوضحت الحركة في بيان لها، أنّ هذه "الادعاءات الباطلة تتساوق بشكل كامل مع الدعاية الإسرائيلية المضلِّلة، وتوفّر غطاءً لاستمرار الاحتلال في جرائمه وعدوانه المنظَّم" ضد الشعب الفلسطيني.



ولفتت حماس النظر إلى أنّ "الحقائق على الأرض تكشف العكس تماما"، موضحة أن سلطات الاحتلال هي التي "شكّلت وسلّحت وموّلت عصابات إجرامية نفّذت عمليات قتل وخطف، وسرقة شاحنات المساعدات، وسطو ضد المدنيين الفلسطينيين".



وزارة الخارجية الأميركية، قالت السبت، إن لديها "تقارير موثوقة" تفيد بأن حركة حماس تخطط لهجوم وشيك ضد المدنيين في غزة، في خطوة اعتبرت واشنطن أنها ستشكّل "انتهاكا لوقف إطلاق النار".



وأوضحت الوزارة في بيان أن "هذا الهجوم المخطط له ضد المدنيين الفلسطينيين سيشكل انتهاكا مباشرا وخطيرا لاتفاق وقف إطلاق النار وسيقوّض التقدم الكبير الذي أحرز من خلال جهود الوساطة".



وأضافت "إذا أقدمت حماس على تنفيذ هذا الهجوم، ستُتّخذ الإجراءات اللازمة لحماية سكان غزة والحفاظ على قيام وقف إطلاق النار".



