الإثنين 2025-10-20 07:43 ص
 

الاحتلال يستولي على 70 دونما بالضفة المحتلة

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 20-10-2025 06:26 ص
الوكيل الإخباري-   استولى جيش الاحتلال الإسرائيلي على نحو 70 دونما من أراضي عدة قرى فلسطينية بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وذلك لأغراض عسكرية وأمنية.اضافة اعلان


وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إن الاحتلال قام بذلك من خلال أمر وضع يد لأغراض عسكرية وأمنية، وأوضحت أن الغرض من ذلك "إقامة منطقة عازلة حول مستعمرة عيلي".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية عاجل الجيش يحبط محاولة تسلل على الواجهة الشمالية

dyh

أخبار الشركات شركة جورامكو توقع اتفاقية صيانة مع شركة الشحن الجوي المكسيكية الرائدة mas

الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية الخدمات الطبية تنعى صابرين عبادة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: الرسوم الجمركية على الهند ستبقى حتى توقف شراء النفط الروسي

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

البقاء لله

الوفيات وفيات الإثنين 20-10-2025

العاصمة عمان

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين

المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف

عربي ودولي ويتكوف: كان لا بد من اعتذار إسرائيل لقطر



 
 





الأكثر مشاهدة