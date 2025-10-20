الاحتلال يستولي على 70 دونما بالضفة المحتلة

06:26 ص

الوكيل الإخباري- استولى جيش الاحتلال الإسرائيلي على نحو 70 دونما من أراضي عدة قرى فلسطينية بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وذلك لأغراض عسكرية وأمنية.





وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إن الاحتلال قام بذلك من خلال أمر وضع يد لأغراض عسكرية وأمنية، وأوضحت أن الغرض من ذلك "إقامة منطقة عازلة حول مستعمرة عيلي".