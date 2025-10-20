إدارة الترخيص: التوقف عن إصدار الرخص البلاستيكية قبل نهاية العام

الوكيل الإخباري- قال مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد المهندس عمر القرعان، إن الإدارة تتجه للتحول إلى القسائم الإلكترونية والاستغناء عن الرخص البلاستيكية بشكل نهائي قبل نهاية العام الحالي.



وأوضح القرعان في تصريح لـ" برنامج الوكيل " الذي يبث عبر "راديو هلا" أن الإدارة حالياً في مرحلة التجريب، حيث يتم إصدار الرخص الإلكترونية بالتزامن مع الرخص البلاستيكية، تمهيداً لاعتماد النظام الإلكتروني بشكل كامل قريباً.



وبيّن أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة التحول الرقمي التي تنفذها الإدارة، حيث سيتم إنجاز المعاملات والدفع إلكترونياً بشكل كامل.

