إدارة الترخيص: التوقف عن إصدار الرخص البلاستيكية قبل نهاية العام

وأوضح القرعان في تصريح لـ" برنامج الوكيل " الذي يبث عبر "راديو هلا" أن الإدارة حالياً في مرحلة التجريب، حيث يتم إصدار الرخص الإلكترونية بالتزامن مع الرخص البلاستيكية، تمهيداً لاعتماد النظام الإلكتروني بشكل كامل قريباً.
وبيّن أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة التحول الرقمي التي تنفذها الإدارة، حيث سيتم إنجاز المعاملات والدفع إلكترونياً بشكل كامل.
-
أخبار متعلقة
-
الترخيص: رقابة إلكترونية على سيارات تدريب القيادة قريباً
-
توضيح هام بشأن توحيد مدد رخص القيادة
-
إدارة الترخيص: لا تعديل على لوحات المركبات الخصوصية والتغييرات تشمل الرسمية والحكومية فقط
-
شهاب: المسيرات ضد ترامب قد تشعل أسعار الذهب في الأردن
-
فيديو.. طالب يتعرض للتنمر والضرب داخل مدرسة في مأدبا ومطالبات بمحاسبة المعتدين
-
اختفاء فتاة منذ 13 يومًا في اربد وعائلتها تناشد بالبحث عنها - صورة
-
توضيح من مدينة الحسين للشباب بشأن لوحة تحذيرية بخصوص إطعام القطط داخل النادي
-
نقيب الصاغة: الذهب الأردني الأفضل عالميًا ونحذر من شراء الذهب الكسر أو عبر الإنترنت