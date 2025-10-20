الأمن: القبض على 12 تاجرا ومهربا ومروجا للمخدرات

08:16 ص

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام الماضية مع عدد من القضايا النوعية في مختلف محافظات المملكة القي القبض خلالها على 12 تاجرا ومهربا ومروجا للمخدرات وضبط بحوزتهم كميات كبيرة من تلك المواد .



وفي ابرز القضايا فقد تمكنت كوادر الإدارة بالتعاون والتنسيق مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية في معبر جابر الحدودي من احباط تهريب 85 الف حبة مخدرة حاول احد الأشخاص تهريبها الى المملكة حيث القي القبض عليه وبالتحقيق معه تبين قيامه بتخزين كمية من مادة الحشيش المخدرة داخل منزله وجرى تفتيش المكان وضبط 13 كف حشيش .

وفي جنوب العاصمة نفذت فرق المداهمة والتحقيق حملة امنية على تجار ومروجي المخدرات والقت القبض خلالها على ثلاثة اشخاص أحدهم من التجار الرئيسين ممن يقومون بتزيد المروجين بتلك المواد وضبطت بحوزته 15 كف حشيش ، فيما والقي القبض في العاصمة كذلك على ثلاثة مروجين للمخدرات بعد جمع المعومات حولهم وضبط بحوزتهم 9 كفوف من مادة الحشيش .



وفي محافطة جرش وبعد جمع المعلومات حول احد تجار المخدرات والتأكد من قيامه بنقل كمية من المواد المخدرة من لواء الرمثا باتجاه محافظة جرش برفقه شخص اخر وجرى مداهمتهما والقاء القبض عليهما وضبط بحوزتهما 40 كف حشيش ،فيما دوهم في محافظة الزرقاء مروج للمخدرات وضبطت بحوزته 6 كفوف حشيش .

وفي محافظة العقبة وبعد جمع المعلومات حول تاجر للمخدرات والتاكد من قيامه بحيازة وتخزين كمية كبيرة من المواد المخدرة تمت مداهمته والقاء القبض عليه، وبالتحقيق معه جرى تحديد مكان إخفاء المواد المخدرة في منطقة صخرية وعرة وبتمشيط المنطقة جرى ضبط 36 كف حشيش قام باخفاءها هناك .