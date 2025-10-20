إصابتان إحداهما خطيرة واعتقال فلسطيني خلال اقتحام الاحتلال مخيم الجلزون

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، أن إصابة خطيرة وأخرى طفيفة برصاص الاحتلال، وصلتا إلى المستشفى الاستشاري العربي من مخيم الجلزون.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوة خاصة من جيش الاحتلال "مستعربين" اقتحمت المخيم، وأطلقت الرصاص الحي، ما أدى لإصابة فلسطينيين اثنين، مضيفة أن القوة الخاصة اعتقلت فلسطيني خلال تواجده في مركبته وسط المخيم.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يستولي على 70 دونما بالضفة المحتلة
-
ترامب: وقف إطلاق النار في غزة ما زال قائما
-
80 خرقا إسرائيليا أسفر عن 97 شهيدا منذ وقف الحرب
-
استشهاد 42 فلسطينيا بنيران الاحتلال في غزة
-
الاحتلال يعلن بدء إعادة تطبيق وقف إطلاق النار في غزة
-
جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي بمعارك رفح
-
ترامب: لن يكون هناك أي قوات أمريكية في قطاع غزة
-
البرلمان العربي يؤكد ضرورة مضاعفة الجهود لإعمار غزة