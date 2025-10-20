الإثنين 2025-10-20 07:44 ص
 

إصابتان إحداهما خطيرة واعتقال فلسطيني خلال اقتحام الاحتلال مخيم الجلزون

ارشيفية
 
الإثنين، 20-10-2025 05:24 ص
الوكيل الإخباري-   أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي،  فلسطينيين بالرصاص الحي، واعتقلت آخر، خلال اقتحامها مخيم الجلزون شمال رام الله.اضافة اعلان


وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، أن إصابة خطيرة وأخرى طفيفة برصاص الاحتلال، وصلتا إلى المستشفى الاستشاري العربي من مخيم الجلزون.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوة خاصة من جيش الاحتلال "مستعربين" اقتحمت المخيم، وأطلقت الرصاص الحي، ما أدى لإصابة فلسطينيين اثنين، مضيفة أن القوة الخاصة اعتقلت فلسطيني خلال تواجده في مركبته وسط المخيم.
 
 
