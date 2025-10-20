شركة جورامكو توقع اتفاقية صيانة مع شركة الشحن الجوي المكسيكية الرائدة mas

07:32 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة جورامكو، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية مقراً لها، عن توقيع اتفاقية صيانة أبرمتها مع شركة mas المكسيكية الرائدة في مجال الشحن الجوي.





وقد تم توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة جورامكو في فعاليات المؤتمر والمعرض الأوروبي لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية MRO Europe 2025.



وفي إطار الاتفاقية، ستتولى الشركة مهمة إجراء عمليات الفحص من نوع C لطائرات أسطول شركة mas، وتحديداً طائرات إيرباص طراز A330، والتي ستبدأ اعتباراً من شهر كانون الأول من العام الجاري 2025 وتستمر لما بعده.



وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية والتجارية في شركة دبي لصناعات الطيران، فريزر كوري: "يشرفنا انضمام شركة mas لقائمة عملائنا بموجب الاتفاقية الجديدة التي جمعت بيننا مؤخراً، والتي تبرهن على مكانتنا الرائدة في جورامكو كمزود موثوق لخدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، كما تشير لمدى الثقة العالية التي تضعها بنا شركات الطيران وشركات تأجير وتشغيل الطائرات حول العالم."



ومن جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لدى شركة mas، أندريس فابري: "سعداء بشراكتنا مع جورامكو، والتي تتماشى مع جهودنا المستمرة لتوسيع وتعزيز عملياتنا. وقد جاءت هذه الشراكة بالنظر لما تتمتع به الشركة من خبرة تقنية وفنية موثوقة ومثبتة مع سجل حافل، إلى جانب التزامها الراسخ تجاه التميز في كل ما تقوم به وتقدمه، وهو ما جعلها الشريك الأمثل لدعم صيانة أسطول طائراتنا من طراز A330، كما سيضمن لعملائنا أعلى مستويات السلامة والموثوقية والكفاءة في الأداء



