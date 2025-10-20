الاردن يرحب بالاتفاق بين جمهورية باكستان الإسلامية وأفغانستان

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي دعم المملكة وتأييدها للجهود المبذولة في سبيل إحلال الأمن والاستقرار في المناطق الحدودية بين البلدين، مشيدًا بجهود الوساطة التي بذلتها دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقتين.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن: القبض على 12 تاجرا ومهربا ومروجا للمخدرات
-
الجيش يحبط محاولة تسلل على الواجهة الشمالية
-
الخدمات الطبية تنعى صابرين عبادة
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
الأمن ينعى إيناس الهواورة ومحمد الخلايلة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة _أسماء
-
إشهار ديوان شعر "ترانيم الحروف" للقريوتي
-
مقدادي يثمن إقرار الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن