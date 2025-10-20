ترامب: وقف إطلاق النار في غزة ما زال قائما

وقال ترامب لصحافيين في الطائرة الرئاسية عندما سئل عما إذا كان وقف إطلاق النار ما زال قائما "نعم إنه كذلك"، مشيرا إلى أن قيادة حماس لم تكن متورطة في أي خروق وألقى باللوم على "بعض المتمردين داخل الحركة".
وأضاف "لكن على أي حال، سيتم التعامل مع الأمر كما يجب. سيتم التعامل معه بحزم، لكن كما يجب".
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال، مساء الأحد، إنه بدأ استئناف تطبيق وقف إطلاق النار في غزة.
