انخفاض مستوردات المملكة من النفط بنسبة 3.8 % في 9 أشهر

الوكيل الإخباري- أعلنت دائرة الإحصاءات العامة عن تراجع قيمة مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

اضافة اعلان



ووفقاً لبيانات تقرير التجارة الخارجية، بلغت مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته 1.946 مليار دينار حتى نهاية أيلول الماضي، مقابل 2.023 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 3.8 بالمئة.



وتراجعت الفاتورة النفطية بنحو 77 مليون دينار خلال الفترة ذاتها، ما أسهم بشكل مباشر في كبح الارتفاع الكلي في قيمة مستوردات المملكة.