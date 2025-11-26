انخفاض مستوردات المملكة من النفط بنسبة 3.8 % في 9 أشهر

ووفقاً لبيانات تقرير التجارة الخارجية، بلغت مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته 1.946 مليار دينار حتى نهاية أيلول الماضي، مقابل 2.023 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 3.8 بالمئة.
وتراجعت الفاتورة النفطية بنحو 77 مليون دينار خلال الفترة ذاتها، ما أسهم بشكل مباشر في كبح الارتفاع الكلي في قيمة مستوردات المملكة.
وأظهرت البيانات الإحصائية، أن الوقود والزيوت المعدنية شكّلا النسبة الأكبر من إجمالي المستوردات النفطية بقيمة 664 مليون دينار، تلاها النفط الخام "بترول" بنحو 551 مليون دينار، فيما بلغت مستوردات أرواح النفط "بنزين" نحو 303 ملايين دينار، و الديزل "سولار" نحو 391 مليون دينار، إضافة إلى مستوردات زيوت التشحيم بقيمة 33 مليون دينار، والكاز بنحو 4 ملايين دينار.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع أسعار الذهب في الأردن الأربعاء
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
تضاعف الصادرات الوطنية إلى سوريا بنسبة 383.3% في 9 أشهر
-
"الإقراض الزراعـي": 62 مليون دينار قروضاً لـ12.5 ألف مزارع منذ بداية 2025
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء
-
ارتفاع على أسعار الذهب محلياً في التسعيرة الثانية
-
انخفاض أسعار الذهب في الأردن الاثنين
-
الجغبير: الصادرات الأردنية توفر 35 ألف وظيفة لكل مليار دينار