الأربعاء 2025-07-02 02:53 ص
 

‫"فاو": 4.6% فقط من أراضي قطاع غزة صالحة للزراعة

غزة
غزة
 
الأربعاء، 02-07-2025 02:17 ص
الوكيل الإخباري-   قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، الثلاثاء، إن الإبادة الإسرائيلية في غزة قضت على الزراعة في القطاع المحاصر، موضحة أنه "لم يتبقَّ سوى 4.6 %من أراضي غزة صالحة للزراعة".اضافة اعلان


وفي بيان للمنظمة، قال المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للفاو في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، عبد الحكيم الواعر، إنه "لا تستطيع الفاو حاليا توريد أي شيء ولا حتى بذرة واحدة أو كيس سماد إلى غزة".

وأضاف: "مع أننا لا نزال على استعداد للقيام بذلك بمجرد استعادة وصول المساعدات الإنسانية، فإننا في الوقت نفسه نستكشف أساليب جديدة لدعم مزارعي غزة، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز الأمن الغذائي الآن".

وذكرت فاو أنه وفقا لتحليل أجرته في آذار/ مارس الماضي، "لم يتبقَّ سوى 4.6 بالمئة من أراضي غزة صالحة للزراعة"، جراء حرب الإبادة الإسرائيلية.

وتابعت: "مع ندرة الأراضي الصالحة للزراعة، لجأ من تمكنوا من الوصول إليها إلى زراعة في قطع أراض مؤقتة بين الخيام أو على أنقاض المنازل المتضررة".
 
gnews

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