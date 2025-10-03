الجمعة 2025-10-03 01:35 م
 

الذهب عالميا يواصل التحليق حول قمته التاريخية

الجمعة، 03-10-2025 09:30 ص

الوكيل الإخباري- لم يشهد الذهب تغيرا يذكر اليوم الجمعة في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي، مدعوما بتوقعات بمزيد من الخفض في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام والمخاوف بشأن تأثير الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.

بحلول الساعة 01:25 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3851.48 دولارا للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3896.49 دولارا في الجلسة الماضية. وكسب المعدن النفيس بنسبة 2.5 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.


وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.2 بالمئة إلى 3875.50 دولارا.


وامتد الإغلاق الحكومي الأميركي لليوم الثاني أمس الخميس مما قد يؤخر بيانات اقتصادية رئيسية منها تقرير الوظائف غير الزراعية الذي يحظى بمتابعة وثيقة والمزمع صدوره اليوم الجمعة.


وقالت لوري لوجان رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في دالاس إن البنك المركزي الأميركي اتخذ الاحتياطات المناسبة ضد أي تدهور حاد في سوق العمل من خلال خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي، لكنه بحاجة إلى توخي "الحذر" قبل المضي في التيسير النقدي.


ومع ذلك، تتوقع الأسواق خفضا شبه مؤكد بواقع 25 نقطة أساس لسعر الفائدة الرئيسي هذا الشهر، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.


ويعد الذهب عادة من أصول الملاذ الآمن في أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، ويزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وارتفع المعدن 47 بالمئة هذا العام حتى الآن.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الآخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 46.79 دولار للأوقية.

 

ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1563.86 دولارا فيما ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1243.41 دولارا.

 
 
