أسعار النحاس تتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ نيسان

الوكيل الإخباري- تتجه أسعار النحاس اليوم الجمعة، لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ نيسان، مع انخفاض بنحو 5 بالمئة فقط عن الرقم القياسي المسجل العام الماضي، وذلك بدعم من اضطرابات الإمدادات وضعف الدولار الأميركي والتفاؤل بشأن الطلب.

وقفزت العقود المستقبلية لأجل ثلاثة أشهر لليوم الثالث على التوالي لتتجاوز 10500 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن، مسجلة زيادة بأكثر من 3 بالمئة هذا الأسبوع، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.



وقفزت أسعار النحاس بنسبة 20 بالمئة هذا العام، رغم المخاوف من أن الحرب التجارية بقيادة الولايات المتحدة قد تكبح النمو العالمي. كما جاء صعود أسعار النحاس بالتزامن مع استئناف مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، ما أضر بالدولار وجعل السلع المقومة بالعملة أكثر جاذبية للمشترين غير الأميركيين.



في الوقت نفسه، يسود التفاؤل بشأن الطلب على النحاس لاستخدامه في التحول بمجال الطاقة وكذلك في مراكز البيانات لدعم الذكاء الاصطناعي.



وارتفعت العقود المستقبلية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 10531 دولاراً للطن في بورصة لندن للمعادن، معادلةً ذروة تداوله أمس الخميس، والتي كانت الأعلى منذ أيار 2024. وتداولت عند 10507 دولارات عند الساعة 10:56 صباحاً بتوقيت سنغافورة.



كما حققت المعادن الأساسية الأخرى أداءً جيداً هذا الأسبوع، حيث قفزت أسعار الزنك بأكثر من 4 بالمئة، مسجلةً أعلى مستوى لها هذا العام يوم الخميس. في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار القصدير بنسبة 7 بالمئة وسط المخاوف بشأن الإمدادات من إندونيسيا.