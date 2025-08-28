الخميس 2025-08-28 11:32 ص
 

قوات الاحتلال تقتحم عددا من المدارس في مدينة الخليل

ارشيفية
 
الخميس، 28-08-2025 11:28 ص
الوكيل الإخباري-   قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال تقتحم عددا من المدارس في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.اضافة اعلان


وتواصلت اليوم الخميس اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلة، أسفرت عن إصابة شاب بالرصاص واعتقال عدد من الفلسطينيين وإغلاق مداخل بلدات، بالتزامن مع تحذيرات أممية من خطورة تدهور الأوضاع.
 
 
