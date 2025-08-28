قوات الاحتلال تقتحم عددا من المدارس في مدينة الخليل

وتواصلت اليوم الخميس اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلة، أسفرت عن إصابة شاب بالرصاص واعتقال عدد من الفلسطينيين وإغلاق مداخل بلدات، بالتزامن مع تحذيرات أممية من خطورة تدهور الأوضاع.
