لجنة حماية الصحفيين تدعو واشنطن للتحقيق بمقتل شيرين أبو عاقلة

الوكيل الإخباري- دعت لجنة حماية الصحفيين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إجراء تحقيق عاجل وشفاف في حادثة اغتيال الصحفية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة.

اضافة اعلان