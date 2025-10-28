الثلاثاء 2025-10-28 08:42 م
 

لجنة حماية الصحفيين تدعو واشنطن للتحقيق بمقتل شيرين أبو عاقلة

الثلاثاء، 28-10-2025 08:34 م

الوكيل الإخباري- دعت لجنة حماية الصحفيين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إجراء تحقيق عاجل وشفاف في حادثة اغتيال الصحفية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة.

وكانت استشهدت مراسلة قناة الجزيرة يوم 11 مايو/أيار 2022، إذ أصيبت برصاصة في الرأس أثناء تغطيتها اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

 
 
