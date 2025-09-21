ليبرمان يهاجم القيادة الإسرائيلية

07:46 ص

الوكيل الإخباري- نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان قوله إن هناك "قائدا فاشلا يفعل كل شيء لأسباب سياسية تتفوق دائما على الاعتبارات الأمنية"، في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. اضافة اعلان





ويأتي تصريح ليبرمان في ظل تصاعد الانتقادات الداخلية لأداء الحكومة الإسرائيلية خلال الحرب على غزة.