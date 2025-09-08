الإثنين 2025-09-08 11:21 ص
 

مجمع ناصر بغزة: وفاة طفلين نتيجة سوء التغذية

الإثنين، 08-09-2025 09:44 ص
أفاد مجمع ناصر الطبي بوفاة طفلين من سكان جنوب قطاع غزة، نتيجة سوء التغذية ونقص العلاج.


وبلغت حالة الطوارئ الإنسانية في قطاع غزة مستوياتٍ مأساوية، إذ يواجه كامل السكان خطر الموت جوعاً تحت الحصار، في حين يتقدم الجيش الإسرائيلي نحو مدينة غزة بعد التأكيد الأممي الرسمي للمجاعة.
 
 
