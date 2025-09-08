مجمع ناصر بغزة: وفاة طفلين نتيجة سوء التغذية

وبلغت حالة الطوارئ الإنسانية في قطاع غزة مستوياتٍ مأساوية، إذ يواجه كامل السكان خطر الموت جوعاً تحت الحصار، في حين يتقدم الجيش الإسرائيلي نحو مدينة غزة بعد التأكيد الأممي الرسمي للمجاعة.
