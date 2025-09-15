مصابون بنيران الاحتلال في حي الرمال بغزة

07:20 ص

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر بوقوع عدد من الإصابات، اليوم، جراء قصف شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين خلف كابيتال مول في حي الرمال بمدينة غزة. اضافة اعلان





يأتي ذلك في ظل استمرار الغارات على مناطق متفرقة من القطاع.