مصابون بنيران الاحتلال في حي الرمال بغزة

يأتي ذلك في ظل استمرار الغارات على مناطق متفرقة من القطاع.
-
أخبار متعلقة
-
زامير لأعضاء الكنيست: نتنياهو لا يخبركم بالمراحل المقبلة
-
إسرائيل تقصف 10 مبان للأونروا بغزة خلال آخر 4 أيام
-
قوات الاحتلال تعتقل شابين من قرية دير جرير في رام الله
-
إصابات وتضرر مستشفى القدس في قصف للاحتلال على غزة
-
قوات الاحتلال تعتقل شابين في رام الله
-
مصادر طبية: شهداء في غارات إسرائيلية على منزلين في غزة
-
القسام تكشف عن عملية نفذتها قبل أيام بجباليا
-
إعلام عبري: صفارات الإنذار تدوي في إيلات خشية تسلل طائرات مسيرة