الخميس 2025-07-24 09:50 م
 

نتنياهو: لن نقبل "شروط استسلام" تفرضها حماس

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
 
الخميس، 24-07-2025 09:29 م
الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن حكومته لن تقبل "شروط استسلام" تفرضها حركة حماس، مشدداً على أن المفاوضات الجارية تهدف إلى التوصل لاتفاق يضمن إطلاق سراح المختطفين المحتجزين في قطاع غزة.اضافة اعلان


وأوضح نتنياهو في خطاب، أن على حركة حماس ألا تنظر إلى استعداد إسرائيل للتوصل إلى اتفاق هدنة في غزة على أنه "ضعف".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نعمل على التوصل إلى اتفاق جديد للإفراج عن رهائننا، لكن إذا فسرت حماس استعدادنا للتوصل إلى اتفاق على أنه ضعف أو فرصة لفرض شروط استسلام من شأنها أن تُعرض دولة إسرائيل للخطر، فهي ترتكب خطأً فادحاً".

في السياق ذاته، قال مسؤول إسرائيلي إن رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزة ليس كافياً لإحراز تقدم.

وأضاف أن إسرائيل تعتزم مواصلة المحادثات.

وفي وقت سابق من الخميس، استدعت تل أبيب المفاوضين الإسرائيليين من الدوحة بعد أن قدمت حماس مطالب جديدة رداً على آخر مقترح لاتفاق غزة.

كما أعلن المبعوث الأميركي الرئاسي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف عن قراره إعادة فريق التفاوض الخاص به من الدوحة بعد "الرد الأخير من حماس"، مشيراً إلى أن رد الحركة يُظهر "بوضوح عدم الرغبة في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة".

ووفقاً لتصريحات ويتكوف، فإن رد حماس الأخير لم يُلبِّ التوقعات أو المطالب الضرورية للتقدم في المفاوضات.

سكاي نيوز
 
 
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