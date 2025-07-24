نتنياهو: لن نقبل "شروط استسلام" تفرضها حماس

وأوضح نتنياهو في خطاب، أن على حركة حماس ألا تنظر إلى استعداد إسرائيل للتوصل إلى اتفاق هدنة في غزة على أنه "ضعف".
وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نعمل على التوصل إلى اتفاق جديد للإفراج عن رهائننا، لكن إذا فسرت حماس استعدادنا للتوصل إلى اتفاق على أنه ضعف أو فرصة لفرض شروط استسلام من شأنها أن تُعرض دولة إسرائيل للخطر، فهي ترتكب خطأً فادحاً".
في السياق ذاته، قال مسؤول إسرائيلي إن رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزة ليس كافياً لإحراز تقدم.
وأضاف أن إسرائيل تعتزم مواصلة المحادثات.
وفي وقت سابق من الخميس، استدعت تل أبيب المفاوضين الإسرائيليين من الدوحة بعد أن قدمت حماس مطالب جديدة رداً على آخر مقترح لاتفاق غزة.
كما أعلن المبعوث الأميركي الرئاسي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف عن قراره إعادة فريق التفاوض الخاص به من الدوحة بعد "الرد الأخير من حماس"، مشيراً إلى أن رد الحركة يُظهر "بوضوح عدم الرغبة في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة".
ووفقاً لتصريحات ويتكوف، فإن رد حماس الأخير لم يُلبِّ التوقعات أو المطالب الضرورية للتقدم في المفاوضات.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
حقيقة انهيار المحادثات بشأن التوصل لاتفاق في غزة
-
وكالات أنباء عالمية: صحفيونا في غزة يعانون جراء سياسة التجويع الإسرائيلية
-
وزير إسرائيلي: نتجه إلى محو غزة وستكون كلها يهودية
-
نتنياهو يطلب من الوفد المفاوض في قطر العودة إلى إسرائيل للتشاور
-
89 شهيدا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية
-
الاحتلال يعتقل 22 فلسطينيا بالضفة الغربية
-
3 شهداء ومصابون من منتظري المساعدات جنوبي خان يونس
-
إصابة 9 إسرائيليين في عملية دهس ببلدة كفار يونا وسط فلسطين المحتلة