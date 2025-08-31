الإثنين 2025-09-01 12:32 ص
 

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تدين جرائم الاحتلال بحق الإعلام الفلسطيني

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تدين جرائم الاحتلال بحق الإعلام الفلسطيني
نقابة الصحفيين الفلسطينيين تدين جرائم الاحتلال بحق الإعلام الفلسطيني
 
الأحد، 31-08-2025 10:46 م
الوكيل الإخباري-  دانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بشدة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الصحفيين في قطاع غزة، مؤكدة أن استشهاد الزميلة الصحفية إسلام عابد يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان، و"وصمة عار تلاحق قتلة الحقيقة".اضافة اعلان


وقالت النقابة، في بيان اليوم الأحد، إن الاحتلال سجل أرقامًا غير مسبوقة في قتل الصحفيين، حيث ارتقى خلال العدوان المستمر على غزة أكبر عدد من الشهداء الصحفيين في تاريخ النزاعات المعاصرة، في سياسة ممنهجة تهدف لإسكات الصوت الفلسطيني الحر ومنع نقل الجرائم للعالم.

وحملت النقابة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الزميلة إسلام عابد وجميع الزملاء الإعلاميين الذين ارتقوا خلال تأديتهم لرسالتهم المهنية.

ودعت كل المنظمات الحقوقية والإعلامية حول العالم إلى تحرك عاجل وفاعل من أجل محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المستمرة بحق الصحافة الفلسطينية.

وأكدت أن دماء الصحفيين الشهداء ستبقى نبراسًا للحقيقة، ولن تسكت الكاميرا ولن يتوقف القلم أمام الترهيب والقتل المتعمد.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

عربي ودولي ميرتس يزعم أن برلين أنقذت "الناتو" من الانهيار

ل

أسواق ومال "نيويورك تايمز": ألاسكا على شفا أزمة غاز

إدارة ترامب تعلق الموافقة على كل تأشيرات الجوازات الفلسطينية تقريبا

عربي ودولي إدارة ترامب تعلق الموافقة على كل تأشيرات الجوازات الفلسطينية تقريبا

كييف ترد على نتنياهو: منع دخول الحجاج الإسرائيليين قيد الدراسة

عربي ودولي كييف ترد على نتنياهو: منع دخول الحجاج الإسرائيليين قيد الدراسة

ل

عربي ودولي فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا حتى بعد انتهاء النزاع

الأمن يضبط شخصاً استعرض بسلاح أوتوماتيكي ومخالفات مرورية خطرة

أخبار محلية الأمن يضبط شخصاً استعرض بسلاح أوتوماتيكي ومخالفات مرورية خطرة

ن

أخبار محلية مراكز شبابية تنفذ برامج لبناء جيل واعٍ ومؤهل لخدمة المجتمع

ل

عربي ودولي فرنسا تؤكد دعمها لإقليم غرينلاند وتنتقد الطموحات الأمريكية: "ليس للبيع"



 
 





الأكثر مشاهدة