نقابة الصحفيين الفلسطينيين تدين جرائم الاحتلال بحق الإعلام الفلسطيني

10:46 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/744319 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- دانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بشدة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الصحفيين في قطاع غزة، مؤكدة أن استشهاد الزميلة الصحفية إسلام عابد يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان، و"وصمة عار تلاحق قتلة الحقيقة". اضافة اعلان





وقالت النقابة، في بيان اليوم الأحد، إن الاحتلال سجل أرقامًا غير مسبوقة في قتل الصحفيين، حيث ارتقى خلال العدوان المستمر على غزة أكبر عدد من الشهداء الصحفيين في تاريخ النزاعات المعاصرة، في سياسة ممنهجة تهدف لإسكات الصوت الفلسطيني الحر ومنع نقل الجرائم للعالم.



وحملت النقابة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الزميلة إسلام عابد وجميع الزملاء الإعلاميين الذين ارتقوا خلال تأديتهم لرسالتهم المهنية.



ودعت كل المنظمات الحقوقية والإعلامية حول العالم إلى تحرك عاجل وفاعل من أجل محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المستمرة بحق الصحافة الفلسطينية.



وأكدت أن دماء الصحفيين الشهداء ستبقى نبراسًا للحقيقة، ولن تسكت الكاميرا ولن يتوقف القلم أمام الترهيب والقتل المتعمد.

