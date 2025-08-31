نقابة الصحفيين الفلسطينيين تدين جرائم الاحتلال بحق الإعلام الفلسطيني

وقالت النقابة، في بيان اليوم الأحد، إن الاحتلال سجل أرقامًا غير مسبوقة في قتل الصحفيين، حيث ارتقى خلال العدوان المستمر على غزة أكبر عدد من الشهداء الصحفيين في تاريخ النزاعات المعاصرة، في سياسة ممنهجة تهدف لإسكات الصوت الفلسطيني الحر ومنع نقل الجرائم للعالم.
وحملت النقابة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الزميلة إسلام عابد وجميع الزملاء الإعلاميين الذين ارتقوا خلال تأديتهم لرسالتهم المهنية.
ودعت كل المنظمات الحقوقية والإعلامية حول العالم إلى تحرك عاجل وفاعل من أجل محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المستمرة بحق الصحافة الفلسطينية.
وأكدت أن دماء الصحفيين الشهداء ستبقى نبراسًا للحقيقة، ولن تسكت الكاميرا ولن يتوقف القلم أمام الترهيب والقتل المتعمد.
-
أخبار متعلقة
-
وثيقة سرية داخلية تقر بفشل عملية "عربات جدعون"
-
القمة الدولية للقيادات الدينية تدين حرب الإبادة والتجويع في غزة
-
80 شهيدا في غزة منذ فجر الأحد 31 منهم من طالبي المساعدات
-
رئيس الأركان الإسرائيلي يتوعد قادة حماس في الخارج
-
انتشار فيروس جديد شبيه بكورونا في غزة
-
مقاتلة إسرائيلية تقصف عن طريق الخطأ موقعًا عسكريًا إسرائيليًا شمال غزة
-
أونروا: أطفال غزة محرومون من الدراسة للعام الثالث
-
الإمارات تُسير شحنة مساعدات ضخمة في طريقها لغزة