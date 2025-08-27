ويتكوف: نعتقد أننا سنحقق التسوية في غزة قبل نهاية العام بشكل ما

الوكيل الإخباري- صرح المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف بأنه على اعتقاد بأن تسوية النزاع في قطاع غزة ستحقق قبل نهاية العام الجاري دون أن يذكر تفاصيل أخرى.

وقال ويتكوف في حديث لقناة "فوكس نيوز": "نعتقد أننا سنحقق التسوية بشكل أو بآخر قبل نهاية العام الجاري بالتأكيد".