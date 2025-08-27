الأربعاء 2025-08-27 07:53 ص
 

ويتكوف: نعتقد أننا سنحقق التسوية في غزة قبل نهاية العام بشكل ما

الأربعاء، 27-08-2025 06:19 ص

الوكيل الإخباري-   صرح المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف بأنه على اعتقاد بأن تسوية النزاع في قطاع غزة ستحقق قبل نهاية العام الجاري دون أن يذكر تفاصيل أخرى.

وقال ويتكوف في حديث لقناة "فوكس نيوز": "نعتقد أننا سنحقق التسوية بشكل أو بآخر قبل نهاية العام الجاري بالتأكيد".

 

وتابع قائلا إن "حماس تشير إلى استعدادها للتسوية، والإسرائيليون أعلنوا عن ذلك وفي آن واحد أعلنوا عن تخصيص 600 مليون دولار لمساعدة غزة".

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث أيضا، يوم الثلاثاء عن سعيه لتسوية النزاع في قطاع غزة بسرعة، معبرا عن ثقته بالتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل و"حماس".

 
 
