الأحد 2025-11-30 06:45 م

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
الأحد، 30-11-2025 05:19 م
الوكيل الإخباري- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف، وذلك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة في بيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات مشبوهة في باحاته.

وأشارت إلى أن المستوطنين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك. وتفرض قوات الاحتلال قيودًا مشددة على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد الأقصى، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية المختلفة.

وفي عدة مناطق في الضفة الغربية، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات واسعة، تخللتها اقتحامات للمنازل وتفتيشات موسعة، إضافة إلى التنكيل بالفلسطينيين وإخضاع عدد منهم لتحقيقات ميدانية.

وترافق ذلك مع استمرار اعتداءات المستوطنين المتطرفين خصوصا في مدينة الخليل ومسافر يطا جنوب المدينة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم ونابلس ورام الله والبيرة والقدس وجنين وطولكرم وسلفيت، واعتقلت 30 فلسطينيا بزعم أنهم مطلوبون.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الملكية لشؤون القدس تعقد لقاء في جرش

أخبار محلية الملكية لشؤون القدس تعقد لقاء في جرش

“المالية النيابية” تناقش موازنة وزارة الاستثمار لعام 2026

شؤون برلمانية “المالية النيابية” تناقش موازنة وزارة الاستثمار لعام 2026

نقيب أصحاب مكاتب استقدام الخادمات: المجموعة الجرمية ألحقت ضرراً كبيراً بنا

خاص بالوكيل نقيب أصحاب مكاتب استقدام الخادمات: المجموعة الجرمية ألحقت ضرراً كبيراً بنا

وزير الصحة: ماضون في تحديث القطاع الصحي وفق المعايير الدولية

أخبار محلية وزير الصحة: ماضون في تحديث القطاع الصحي وفق المعايير الدولية

مجموعة CFI تعزّز مبادراتها التعليمية بتنظيم 11 ندوة إقليمية مباشرة في يوم واحد

أخبار الشركات مجموعة CFI تعزّز مبادراتها التعليمية بتنظيم 11 ندوة إقليمية مباشرة في يوم واحد

الإحصاءات: انخفاض البطالة لإجمالي السكان إلى 16.2% في الربع الثالث 2025

أخبار محلية الإحصاءات: انخفاض البطالة لإجمالي السكان إلى 16.2% في الربع الثالث 2025

حزن يخيم على الوسط الإعلامي برحيل الزميل عبدالرزاق أبو هزيم

نعـي فـاضل حزن يخيم على الوسط الإعلامي برحيل الزميل عبدالرزاق أبو هزيم

مصر .. سحب منتجات مياه من الأسواق وسط ضجة بسبب فيديو أثار القلق

عربي ودولي تحقيقات موسعة وسحب منتجات مياه غير مرخّصة من الأسواق المصرية



 
 





الأكثر مشاهدة