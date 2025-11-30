عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

05:19 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/755680 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف، وذلك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. اضافة اعلان





وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة في بيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات مشبوهة في باحاته.



وأشارت إلى أن المستوطنين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك. وتفرض قوات الاحتلال قيودًا مشددة على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد الأقصى، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية المختلفة.



وفي عدة مناطق في الضفة الغربية، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات واسعة، تخللتها اقتحامات للمنازل وتفتيشات موسعة، إضافة إلى التنكيل بالفلسطينيين وإخضاع عدد منهم لتحقيقات ميدانية.



وترافق ذلك مع استمرار اعتداءات المستوطنين المتطرفين خصوصا في مدينة الخليل ومسافر يطا جنوب المدينة.



وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم ونابلس ورام الله والبيرة والقدس وجنين وطولكرم وسلفيت، واعتقلت 30 فلسطينيا بزعم أنهم مطلوبون.



تم نسخ الرابط





