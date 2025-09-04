31 شهيدا بينهم أطفال بقصف الاحتلال مناطق عدة بقطاع غزة

12:50 م

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر طبية باستشهاد 31 فلسطينيًا منذ فجر الخميس، جراء قصف ونيران قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة.





وأشارت المصادر إلى أن من بين الشهداء ثلاثة فلسطينيين من منتظري المساعدات، إثر استهداف قوات الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين جنوب خان يونس.



وفي مدينة غزة، استشهد سبعة فلسطينيين من عائلة أبو العيش، جراء قصف الاحتلال خيمتهم في مخيم النصيرات وسط القطاع.



كما استشهد ثلاثة فلسطينيين وأُصيب آخرون، إثر قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة حبيب في حيّ الصبرة بمدينة غزة، فيما استشهد أربعة فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال، وأُصيب آخرون، بقصف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في حيّ تل الهوى جنوب غرب المدينة.



أما في مدينة دير البلح، فقد استُشهد فلسطيني وأُصيب آخرون برصاص جيش الاحتلال جنوب شرق المدينة.