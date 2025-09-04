31 شهيدا بينهم أطفال بقصف الاحتلال مناطق عدة بقطاع غزة

وأشارت المصادر إلى أن من بين الشهداء ثلاثة فلسطينيين من منتظري المساعدات، إثر استهداف قوات الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين جنوب خان يونس.
وفي مدينة غزة، استشهد سبعة فلسطينيين من عائلة أبو العيش، جراء قصف الاحتلال خيمتهم في مخيم النصيرات وسط القطاع.
كما استشهد ثلاثة فلسطينيين وأُصيب آخرون، إثر قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة حبيب في حيّ الصبرة بمدينة غزة، فيما استشهد أربعة فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال، وأُصيب آخرون، بقصف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في حيّ تل الهوى جنوب غرب المدينة.
أما في مدينة دير البلح، فقد استُشهد فلسطيني وأُصيب آخرون برصاص جيش الاحتلال جنوب شرق المدينة.
-
أخبار متعلقة
-
الشامسي : سفينة حمدان التاسعة المحملة بآلاف الأطنان بطريقها للقطاع
-
أونروا: عائلات في غزة محرومة من ضروريات الحياة
-
ارتفاع إجمالي شهداء سوء التغذية إلى 370 شهيدا في غزة
-
مقرر أممي: الوقت تأخر للتحرك والمجاعة تزيد في غزة
-
الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا بالضفة
-
3 شهداء من منتظري المساعدات شمالي رفح
-
آيزنكوت يتهم نتنياهو بعرقلة الصفقة
-
إعلام عبري: نتنياهو يرفض استقبال ماكرون ما لم يتراجع عن الاعتراف بدولة فلسطينية