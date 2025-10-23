رؤساء الكتل النيابية يبحثون تعزيز التنسيق والتعاون

وناقشوا عددًا من القضايا التنظيمية والسياسية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الكتل، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز العمل البرلماني الفاعل داخل المجلس.
كما تم بحث تطوير برامج الكتل وآليات العمل المشترك، لضمان الانسجام في المواقف والتوجهات تجاه القضايا الوطنية الكبرى، وتحقيق سرعة وكفاءة معالجة الملفات التشريعية والتنظيمية.
وأكدوا، أهمية التواصل المستمر وتبادل الخبرات بين الكتل النيابية، للوصول إلى توافقات تسهم في تعزيز دور المجلس في خدمة المواطنين، والاستجابة للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وشددوا على ضرورة متابعة تنفيذ برامج العمل المشترك بصورة دورية، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز الفاعلية البرلمانية، مؤكدين التزامهم بدعم العمل الجماعي، بما يعزز التنمية والاستقرار الوطني.
-
أخبار متعلقة
-
حزب مبادرة يعلن ترشيح النائب خميس عطية لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب
-
الميثاق يعلن ترشيح النائب مازن القاضي لرئاسة النواب
-
عطية: قرار الكنيست بضم الضفة الغربية خرق صارخ للشرعية الدولية
-
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية تفتح ملفات التعليم وتطالب بإصلاحات جذرية
-
ترشيح العين الجاغوب لتمثيل المجموعة العربية بإحدى لجان الاتحاد البرلماني الدولي
-
وفد من الأعيان يواصل مشاركته بأعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي
-
مازن القاضي رئيسا لمجلس النواب بالتزكية بعد انسحاب الخصاونة
-
الملك عبدالله الثاني في سلوفينيا… حين يصبح صوت الأردن ميزان الشرق والغرب