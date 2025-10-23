الخميس 2025-10-23 04:57 م
 

رؤساء الكتل النيابية يبحثون تعزيز التنسيق والتعاون

رؤساء الكتل النيابية يبحثون تعزيز التنسيق والتعاون
رؤساء الكتل النيابية يبحثون تعزيز التنسيق والتعاون
 
الخميس، 23-10-2025 04:52 م
الوكيل الإخباري- عقد رؤساء الكتل النيابية، اليوم الخميس، اجتماعًا رسميًا في مجلس النواب، ضم كلاً من الدكتور إبراهيم الطراونة، والدكتور خميس عطية، وزهير الخشمان، والدكتور أيمن أبو هنية، والدكتور عبد الهادي البريزات.اضافة اعلان


وناقشوا عددًا من القضايا التنظيمية والسياسية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الكتل، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز العمل البرلماني الفاعل داخل المجلس.

كما تم بحث تطوير برامج الكتل وآليات العمل المشترك، لضمان الانسجام في المواقف والتوجهات تجاه القضايا الوطنية الكبرى، وتحقيق سرعة وكفاءة معالجة الملفات التشريعية والتنظيمية.

وأكدوا، أهمية التواصل المستمر وتبادل الخبرات بين الكتل النيابية، للوصول إلى توافقات تسهم في تعزيز دور المجلس في خدمة المواطنين، والاستجابة للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وشددوا على ضرورة متابعة تنفيذ برامج العمل المشترك بصورة دورية، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز الفاعلية البرلمانية، مؤكدين التزامهم بدعم العمل الجماعي، بما يعزز التنمية والاستقرار الوطني.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الطاقة والمعادن تتابع ميدانياً جاهزية المحطات وتؤكد: خدمة المواطن أولوية

أخبار محلية الطاقة والمعادن تتابع ميدانياً جاهزية المحطات وتؤكد: خدمة المواطن أولوية

رؤساء الكتل النيابية يبحثون تعزيز التنسيق والتعاون

شؤون برلمانية رؤساء الكتل النيابية يبحثون تعزيز التنسيق والتعاون

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

أخبار محلية بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

وزير التعليم العالي يبحث مع السفير الكويتي تعزيز التعاون

أخبار محلية وزير التعليم العالي يبحث مع السفير الكويتي تعزيز التعاون

المجلس التمريضي الأردني

أخبار محلية "المجلس التمريضي" يشارك بمؤتمر صحي في السعودية

اختتام عدد من دورات مكافحة وفض الشغب بقيادة الشرطة العسكرية

أخبار محلية اختتام عدد من دورات مكافحة وفض الشغب بقيادة الشرطة العسكرية

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية "الأمانة" تطلق نظامي الخدمة الذاتية والحضور والانصراف الإلكتروني

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة السعيدات

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة السعيدات



 
 





الأكثر مشاهدة