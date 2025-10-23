رؤساء الكتل النيابية يبحثون تعزيز التنسيق والتعاون

04:52 م

الوكيل الإخباري- عقد رؤساء الكتل النيابية، اليوم الخميس، اجتماعًا رسميًا في مجلس النواب، ضم كلاً من الدكتور إبراهيم الطراونة، والدكتور خميس عطية، وزهير الخشمان، والدكتور أيمن أبو هنية، والدكتور عبد الهادي البريزات.





وناقشوا عددًا من القضايا التنظيمية والسياسية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الكتل، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز العمل البرلماني الفاعل داخل المجلس.



كما تم بحث تطوير برامج الكتل وآليات العمل المشترك، لضمان الانسجام في المواقف والتوجهات تجاه القضايا الوطنية الكبرى، وتحقيق سرعة وكفاءة معالجة الملفات التشريعية والتنظيمية.



وأكدوا، أهمية التواصل المستمر وتبادل الخبرات بين الكتل النيابية، للوصول إلى توافقات تسهم في تعزيز دور المجلس في خدمة المواطنين، والاستجابة للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة.



وشددوا على ضرورة متابعة تنفيذ برامج العمل المشترك بصورة دورية، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز الفاعلية البرلمانية، مؤكدين التزامهم بدعم العمل الجماعي، بما يعزز التنمية والاستقرار الوطني.

