4 شهداء بقصف إسرائيلي على مدينة غزة ومخيم النصيرات

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن 3 فلسطينيين بينهم طفلة استشهدوا من جراء قصف طيران الاحتلال استهدف نازحين في مديرية التربية والتعليم بحي الدرج بمدينة غزة.
وأعلن مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وصول شهيدة وإصابات إلى مستشفى العودة من جراء قصف الاحتلال منزلا في محيط مسجد الشقاقي بمخيم 2 بالنصيرات وسط القطاع.
كما أصيب عدد من الفلسطينيين باستهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في محيط مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة
