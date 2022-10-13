الخميس 13-10-2022
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الخميس، 13-10-2022 08:28 ص

أزمة خانقة على طريق السلط والأشغال توضح

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الوكيل الإخباري - اشتكى مواطنون عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الخميس من أزمة سير خانقة على طريق السلط باتجاه العاصمة عمان ، إشارة الترخيص ، باتجاه عمان .

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وزارة الأشغال العامة والإسكان، أوضحت أن سبب الأزمة يعود لأعمال صيانة فواصل التمدد على جسر ام النعاج ، والذي أعلنت عن تنفيذه عبر بيان سابق .


وأعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع مديرية الأمن العام اليوم إغلاق أعلى جسر أم النعاج بالاتجاهين لمدة 6 أيام لإجراء أعمال صيانة فواصل التمدد.


وكانت الوزارة أعلنت منذ شهر عن بدء أعمال صيانة فواصل التمدد في محافظة البلقاء يشمل ثمانية جسور، وأنه سيتم البدء بها تباعا خلال الفترة المقبلة، موضحًة أنه تم تقسيم الأعمال بالمشروع لضمان ديمومة الحركة المرورية.


 




 

 


 

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