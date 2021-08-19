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الخميس، 19-08-2021 10:34 ص

أمام الصحة .. نقص أطباء الاختصاص يثير استياء الأردنيين

وزارة الصحة


الوكيل الإخباري - عبر مواطن عن استيائه حيال نقص أطباء عيون في مستشفى الأمير فيصل بن الحسين في محافظة الزرقاء ، ما يزيد من معاناة مراجعي المستشفى، على وقع اكتظاظهم  .

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ولفت الخميس في معرض حديثه للإعلامي محمد الوكيل ، عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن ذلك يتطلب من وزارة الصحة الوقوف على الأمر ، تحسبا من الإرباك وخدمة للمواطنين على اكمل وجه .

 

من جهته أكد الإعلامي الوكيل ، أن هنالك نقصا في أطباء الاختصاص في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية في المملكة ، ما يتسبب باستياء الأردنيين ، الذين يواصلون بث شكواهم عبر البرنامج في هذا الشأن .

 




 

 


 

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