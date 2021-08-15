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الأحد، 15-08-2021 08:53 ص

وزير التربية لـبرنامج الوكيل : الكتب جاهزة ومستعدون لاستقبال الطلبة

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور محمد أبو قديس، أن هنالك تفاؤلا بتنفيذ برنامج الفاقد التعليمي، وسط ترحيب أولياء الأمور.

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ولفت أبو قديس ، الأحد لـ"برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن البرنامج جاء نتيجة لتلقي التعليم عن بعد الأمر الذي أثر على تحصيل الطلبة، نتيجة للجائحة .

 

وبين للإعلامي محمد الوكيل ، أن هنالك التزاما بالاشتراطات الصحية اللازمة ، نتيجة لجائحة كورونا ، ما يعني مدى المسؤولية للحفاظ على الصحة والسلامة، من خلال ارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي ، من قبل الطلبة ومن قبل الكادر التعليمي .

 

وأشار أبو قديس إلى أنه بإمكان الطلبة الالتحاق ببرنامج الفاقد التعليمي دون التسجيل عبر المنصة الإلكترونية الخاصة ، وقال " سيتم تفادي الأخطاء إن وجدت ، وهنالك غرفة عمليات لمتابعة التطورات والشكاوى خلال تطبيق برنامج الفاقد التعليمي".

 

وأوضح أن المباحث التي يتم اعتمادها في الفاقد التعليمي ( اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم بفروعها كافة)، مبينا أنه يتم تدريب المعلمين على هذا البرنامج.

 

وقال أبو قديس "برنامج الفاقد التعليمي سيكون بمثابة تجربة للاستعداد لبداية الموسم التعليمي".

 

ونوه إلى أن وزارة التربية على أتم الاستعداد لاستقبال الطلبة وجاهيا في الأول من أيلول القادم ، حيث سيتم توزيع الكتب على كافة الطلبة مع بدء العام الدراسي .

 

وعن نتائج التوجيهي قال " راضٍ عن نتائج الثانوية العامة التي ستعلن غداً".


 




 

 


 

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