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هيئة الاستثمار لـ برنامج الوكيل : 26 مستثمرا من مختلف الجنسيات حصلوا على الجنسية الأردنية

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هيئة الاستثمار لـ برنامج الوكيل : 26 مستثمرا من مختلف الجنسيات حصلوا على الجنسية الأردنية

الثلاثاء، 17-08-2021 09:57 ص

هيئة الاستثمار لـ برنامج الوكيل : 26 مستثمرا من مختلف الجنسيات حصلوا على الجنسية الأردنية

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني- أكد رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة ، أهن هنالك جهود مستثمرة للترويج للبيئة الأردنية بشأن الاستثمار.

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ولفت حرتوقة الثلاثاء لـ"برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، ان جائحة كورونا أثرت سلبا على الاستثمار ، منوها ان الأردن ما زال بيئة جاذبة في هذا الشأن بالرغم من الجائحة

 

وأضاف للإعلامي محمد الوكيل إلى أن هنالك تشاركية بين القطاعين العام والخاص ، موضحا إلى أن التشغيل والعمالة الوافدة من أولويات الحكومة ، من خلال توسعة الاستثمار ، الأمر الذي يزيد من زيادة الطلب على الأيادي  العاملة .

 

" حجم الإستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الإستثمار خلال النصف الأول من عام 2021 بلغ ما مجموعه 7ر239 مليون دينار، حيث بلغ عدد المشاريع المستفيدة من قانون الإستثمار 207 مشاريع إستثمارية، بحجم عمالة متوقعة كما سجلت من قبل المستثمرين ما يقارب 8 الف فرصة عمل، وفق حرتوقة .

 

وحول ملف منح الجنسية الأردنية مقابل الإستثمار، أكد حرتوقة  أن عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية خلال النصف الأول من عام 2021 بلغ 26 مستثمرا إضافة إلى 98 فرد من أفراد عائلاتهم، سواء كانت استثماراتهم قائمة أو من خلال إيداع وديعة وشراء سندات خزينة.

 

وعرج على دور النافذة الإستثمارية في هيئة الإستثمار،وقال " إن النافذة الإستثمارية تعتبر واحدة من أهم الوسائل لتمكين الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال العمل على تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص وإجراءات المشروعات الاستثمارية في مختلف الأنشطة الاقتصادية".

 

واوضح ان هيئة الإستثمار تسعى الى زيادة حجوم الاستثمارات المستفيدة من قانون هيئة الاستثمار خلال النصف الثاني من العام الحالي.

 

ولفت أن ذلك يتم من خلال خططها المتمثلة في ترويج المشروعات في القطاعات ذات الأولوية والقيمة المضافة العالية وتبسيط الاجراءات ومساعدة المستثمرين على اتخاذ القرار الاستثماري داخل الاردن من خلال تزويدهم بالمعلومات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية والفرص والقطاعات الاستثمارية والمزايا والفوائد التي تعود على استثماراتهم في المملكة اضافة الى الوصول للمستثمرين المحتملين وتمكين الاستثمارات القائمة.

 




 

 


 

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