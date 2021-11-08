إدارة الأزمات : تراجع الإقبال على لقاح كورونا في المملكة

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أكد نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات العميد الركن حاتم الزعبي أنه يوجد تراجعا في الإقبال على تلقي لقاح كورونا مشيراً إلى مركز الأزمات و بالتعاون مع وزارة الصحة توفر 153 مركزا لإعطاء كورونا و 4 مراكز لإعطاء لقاحات كورونا دون النزول من المركبة "درايف ثرو" و 38 فريق متنقل.

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وقال الزعبي اليوم الإثنين عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" إن إقبال المواطنين على لقاح كورونا في محافظة إربد ضعيفا حيث تبلغ نسبة التطعيم بها 29% .



ونوه إلى أن الإقبال جيدا على المطاعيم في العاصمة عمان و البلقاء والعقبة مما يزيد من نسبة التحصين في المملكة .

وكشف الزعبي عن تخلف 244 ألف شخص عن أخذ الجرعة الثانية من مطعوم فيروس كورونا.



