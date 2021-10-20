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الأربعاء، 20-10-2021 09:27 ص

الهناندة لـ برنامج الوكيل : محطات ثابتة لمساعدة المواطنين بتفعيل تطبيق سند

الهناندة


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة إنه يمكن الدخول لتطبيق سند من خلال خانة التفتيش ومن بعدها وضع الرقم الوطني وتاريخ الميلاد لغايات الحصول على سند أخضر عندما تكون قد تلقيت جرعتي لقاح كورونا.

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وأضاف الهناندة اليوم الأربعاء عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" أن من لم يملك رقم وطني يمكنه استخدام الرقم الشخصي للدخول إلى تطبيق سند مشيرا إلى أن غير الأردنيين يمكنهم الدخول على شهادة المطاعيم من خلال الهوية الصحية على تطبيق سند.


وأعلن أنه سيتم وضع محطات ثابتة من قبل الوزارة لمساعدة المواطنين لتفعيل حساباتهم على تطبيق سند مضيفا أنه سيتم إلغاء مطابقة الصورة الشخصية في التطبيق مع الهوية الشخصية .


وأكد الهناندة أنه يمكن للمفتش في أي منشأة أو مؤسسة اعتماده (سند أخضر أو شهادة المطاعيم أو الهوية الشخصية أو QR code) لكل شخص لإثبات أنه تلقى جرعتي لقاح كورونا.


وبشأن توفر الإنترنت لدخول تطبيق سند أشار الهناندة إلى أنه سيتم التعاون مع الجهات المعنية لتفعيل التطبيق دون الحاجة إلى الإنترنت.


 




 

 


 

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