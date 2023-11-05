ابو الهيجاء: قوات الاحتلال انسحبت من جنين تاركة خلفها دمارا في البنية التحتية

الوكيل الاخباري-

اضافة اعلان

قال ممثل عن الاغاثة الطبية الفلسطينية الدكتور محمد ابو الهيجاء إن الاحتلال الاسرائيلي اقتحم مدينة ومخيم جنين بالدبابات والعربات المصفحة ونشر قناصته في عدة مناطق فجر اليوم الأحد.وأكد أبو الهيجاء في حديث من جنين لـ " برنامج الوكيل عبر راديو هلا" إن قوات الاحتلال انسحبت من جنين منذ قليل تاركة خلفها دمارا في البنية التحتية وفي المركبات والمنازل.وبين أن ما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها عبارة عن عملية ممنهجة للتأثير على صمود الشعب الفلسطيني.وحول حملة الاعتقالات ومداهمة البيوت، اكد ابو الهيجاء أن ما يقوم به الاحتلال له عدة أوجه منها المس بحياة المواطن الفلسطيني بشكل خاص مشيرا إلى أنهم يلحقون أضرارا كبيرة بمنازلهم بهدف الترويع للآمنين.وأوضح ان معظم حملات الاعتقالات عبارة عن عقاب جماعي دون اي مبرر.