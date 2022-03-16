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الأربعاء، 16-03-2022 10:37 ص

الأمانة توضح حول التحويلات على دوار صويلح وأثرها على الحركة المرورية

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الوكيل الإخباري - أكد مدير عمليات المرور في أمانة عمّان الكبرى المهندس محمد الفاعوري أن التحويلات والتغييرات المرورية التي أجريت مؤخرا على دوار صويلح تهدف لتقليل الازدحامات على إشارة صويلح وتقليل زمن الرحلات.

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وقال الفاعوري عبر برنامج "الوكيل" على أثير راديو "هلا"، اليوم الأربعاء، إن ملاحظات عديدة وصلت حول تباطؤ حركة السير وخاصة للقادمين من منطقة صافوط ومحافظات الشمال.

 

وأضاف أن حجم المركبات باتجاه دوار صويلح يقدّر بـ6 آلاف مركبة في الساعة وهو ما يجعلنا نبحث عن طرق بديلة لتفريغ حركة السير.

 

وأشار الفاعوري إلى أنه لا يمكن الحكم على التغييرات الجديدة خلال يومين ويحتاج إلى وقت أكبر، لافتا إلى أن القراءات الأولية مبشرة جدا.

 

وبيّن أن إشارة "إلبا هاوس" ذكية ولا يوجد عليها وقت انتظار أو تأخير كبير حيث تتم مراقبتها عبر الكاميرات وحركة تفريغ السير مسيطر عليها وكبيرة.

 

وشدد على أن الأمانة ستراقب التغييرات المرورية وستعمل على تحسينها في حال وجدت أي ملاحظات بشأنها بهدف خدمة المواطنين والسائقين.

 

وكانت أمانة عمان الكبرى وإدارة السير توصلتا لحل مشترك يهدف لتخفيف الازدحامات المرورية في شارع الملكة رانيا العبدالله بالاتجاهين، ورفع كفاءة الحركة عند دوار صويلح.

وألغت التغييرات الجديدة حركة الدخول لدوار صويلح للسير القادم من صافوط ومحافظات الشمال باتجاه الجامعة الأردنية بحيث يكون البديل استخدام اليمين الحر للقادم من صافوط والوصول لإشارات سوق الذهب/ صويلح والعودة لشارع الملكة رانيا العبدالله أو الاستمرار أسفل دوار صويلح عبر النفق باتجاه إشارات إلبا هاوس والالتفاف والعودة لشارع الملكة رانيا العبدالله باتجاه الجامعة الأردنية أو استخدام الطريق البديل (شارع رفاعة الأنصاري) وصولا للبوابة الرئيسية للجامعة الأردنية.

 


 




 

 


 

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