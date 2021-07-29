الدكتور دولة لـبرنامج الوكيل : سيتم تعزيز مستشفى الزرقاء بأطباء قريبا

الوكيل الإخباري - أكد مدير مستشفى الزرقاء الحكومي ، الدكتور محمود دولة ، ان سبب الاكتظاظ الذي يعانيه المستشفى، نتيجة لإعادة فتح العيادات الخارجية، ما أدى إلى "ترحيل" مواعيد المراجعين إلى بعد شهر حزيران (6) ، بعد تحسن الوضع الوبائي

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وبين دولة ، الخميس ، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا " ، أنه تم مخاطبة محافظة الزرقاء ، لغايات اتخاذ الإجراءات اللازمة ، من أجل السيطرة على تجمعات المواطنين ، في ظلّ جائحة كورونا .

ودعا خلال حديثه للإعلامي محمد الوكيل ، المراجعين بالالتزام بالإجراءات الوقائية ، ممثلة بارتداء الكمامات والعمل بالتباعد الجسدي .

وأوضح دولة ، انه سيتم تعزيز المستشفى بكادر من الأطباء ، في الفترة القادمة ، وتابع " وزارة الصحة تتابع مشكلة نقص الأطباء في المستشفى ".

ونوّه ان عدد مراجعي المستشفى يوميا يصل إلى نحو 4 آلاف مواطن ، وزاد " نتبع سياسة الباب المفتوح خدمة للمواطنين في محافظة الزرقاء " .