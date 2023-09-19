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الشاب الكفيف "سليمان مأمون" يروي تفاصيل تفوقه بكلية لومينوس

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الثلاثاء، 19-09-2023 11:12 ص

الشاب الكفيف "سليمان مأمون" يروي تفاصيل تفوقه بكلية لومينوس

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الوكيل الإخباري- رصد
قال الطالب الكفيف في كلية لومينوس الجامعية - لومينوس لايف بلس سليمان مأمون إن الكلية وفرت له منحة دراسية في برنامج الدبلوم بتخصص فنون إنتاج الصوت.

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وأضاف سليمان عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن بعد نجاحه في التوجيهي شعر بالحيرة باختيار تخصص يناسب قدراته، إلا أنه خلال انتقاله بإحدى الحافلات سمع إعلان كلية لومينوس والذي أثر به ودفعه بالذهاب لها للاستفسار.


وفي التفاصيل بعد وصوله إلى الكلية والاطلاع على التخصصات والبرامج المطروحة لفت انتباهه تخصص فنون إنتاج الصوت ومن ثم غادر مبنى لومينوس من غير التسجيل لارتفاع كلفة البرنامج.


وذكر أن خلال خروجه من المبنى تصادف مع شخص استفسر عن وجوده في الكلية وما التخصص الذي لفته وسأله إذا قام بالتسجيل أم لا وما هو السبب، وبعد انتهاء الحديث غادر سليمان إلى منزله. 


ووفق سليمان "تبين لاحقا أن من صادفه مؤسس والرئيس التنفيذي – لكلية لومينوس الجامعية - لومينوس لايف بلس الأستاذ إبراهيم الصفدي والذي سعى في التنسيق لتقديم منحة له".


وختم مأمون أنه يطمح للوصول إلى مكان يناسب قدراته وخبراته ذاكراً أنه يعمل في مجال الهندسة الصوتية والتعليق الصوتي ومقدم في عروض كوميدية.


علماً أن مأمون فاقد البصر منذ الولادة ويعاني من تلف بالشبكية وتلف في العصب البصري.


 




 

 


 

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