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الطيران المدني : الحكومة ستعلن عن إجراءات جديدة للسفر

الأحد، 30-05-2021 10:53 ص

إجراءات وقائية بسبب كورونا

الطيران المدني : الحكومة ستعلن عن إجراءات جديدة للسفر

برنامج-الوكيل (20)


الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني ، الكابتن هيثم مستو، أن لكل دولة متطلبات خاصة باستقبال مسافريها، وقال " بعض الدول تلتزم بالحجر الصحي، ودول أخرى تطالب بفحص كورونا ".

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ولفت مستو ، الأحد ، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن المطعوم المضاد لفيروس كورونا ، يساهم في التخفيف من أعراض الإصابة إلى حدّ كبير .

 

 "هنالك التزام بالإجراءات الوقائية في المطار وداخل الطائرة ، خاصة التهوية ، والجلوس في الطائرة ، والالتزام بالفحص الخاص بفيروس كورونا" ، وفق مستو.

 

وشدّد على أهمية ارتداء الكمامة ، معزّزا دور اللقاح في التخفيف من المرض، وتابع " غير ملزم للأطفال من هم دون الـ5 سنوات بإجراء الفحص ، وبانتظار قرار من وزير الصحة بهذا الشأن " .

 

وأضاف " سيتم الإعلان عن إجراءات جديدة متعلقة بالسفر خلال اليومين القادمين من خلال وزير الداخلية" .

 

وأردف قائلا " هنالك تطبيق عالمي سيتم طرحه، شأنه التسهيل على المسافرين من أجل معرفة الاجراءات المطبقة في كل دول العالم لتسهيل السفر إليها، تحسّبا من الإرباك".

 

 

 

 

 




 

 


 

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