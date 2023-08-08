الكهرباء الوطنية: لا خطورة لخطوط الضغط العالي على المواطنين وهي ضرورية للمنظومة الكهربائية

الوكيل الإخباري – رصد

أكد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة أن القانون أجاز لشركة الكهرباء الوطنية مد خطوط الضغط العالي في أي منطقة يحتاجها النظام الكهربائي وأعطى الأولوية بمد الخطوط وفق ما يحتاجه النظام الكهربائي. اضافة اعلان





وقال الرواشدة عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الثلاثاء، ردا على نقل خطوط الضغط العالي مرورا بالأحياء السكنية في إسكان القضاة والمحامين في منطقة شفا بدران بالعاصمة عمّان، إنه تم رسم المسار الذي يمتد طوله حتى 3.5 كم بالستالايت وفق شروط محددة أهمها أقصر الطرق وأقل التكاليف الاقتصادية وأقل الأضرار على المواطنين علما بأن 70% منه يمر في أراضٍ مملوكة للدولة.



وأضاف أنه تم تغيير المسار وذلك لتقاطعه مع منشآت عسكرية وحساسة وميادين رماية ومهبط طائرات وهو ما يشكل خطر على الشبكة وارتأت الشركة بناءً على ذلك تعديل المسار وفق معايير هندسية تراعي سلامة المواطنين والأحياء السكنية.



وأشار الرواشدة إلى أنه يحق للمواطنين المتضررين من مرور مسار خطوط الضغط العالي من أراضيهم أخذ التعويض المناسب وفق القانون، لافتا إلى أنه لا يوجد أي ضرر فعلي على المواطنين والمسار بعيد عن أقرب قطعة أرض مأهولة بنحو 25 متر وهناك قطع أراضٍ بعيدة عن المسار بنحو 70 متر.



وبيّن أن هناك آلاف خطوط الضغط العالي المنتشرة على كافة مناطق المملكة وهي مهمة للحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية ولأجل توفير التيار الكهربائي للمواطنين في كافة المناطق والأحياء السكنية.



وتابع أن صوت (أزيز) خطوط الضغط العالي ضمن الحدود المسموح بها عالميا وهي في الأردن أقل من المسموح بها، مشيرا إلى أن نسبة الضجيج في المملكة تحقق المعايير الهندسية المعمول بها عالميا حيث يتم استخدام عوازل مطاطية على الخطوط وهي تقلل نسبة الضجيج.



وحذر الرواشدة المواطنين من اختراق خطوط الضغط العالي ومحاولة تسلقها أو رمي الأسلاك عليها والتي قد تؤدي لحدوث خطر يهدد سلامة المواطنين ويلحق الضرر بالمنظومة الكهربائية وقد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين.



وكان اشتكى عدد من المواطنين القاطنين في إسكان القضاة والمحامين في منطقة شفا بدران بالعاصمة عمّان من نقل أبراج الكهرباء/ الضغط العالي/ من منطقة خالية إلى منطقة سكنية.