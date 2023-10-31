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الثلاثاء، 31-10-2023 09:49 ص

الهيئة الخيرية: مستودعاتنا مليئة بالمساعدات لغزة وطائرات مستمرة خلال الأيام المقبلة

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الوكيل الإخباري - رصد
أكد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي أن الهيئة منذ فتح باب وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة قامت بإرسال طائرتين تحملان مساعدات إغاثية بكلفة وصلت إلى 2.5 مليون دينار.اضافة اعلان


وقال الشبلي اليوم الثلاثاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن الهيئة ستقوم خلال الفترة المقبلة بإرسال المزيد من المساعدات الإغاثية التي تتضمن المستلزمات الصحية والطبية والأدوية بالإضافة إلى الطرود الغذائية والوجبات الجاهزة واحتياجات الأطفال.

وأضاف أن الهيئة تقوم بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية داخل قطاع غزة والمنظمات الأممية مثل الأونروا لضمان وصول المساعدات إلى محتاجيها داخل القطاع وهناك مساعدات قامت بإرسالها الهيئة ووصلت إلى مستودعات الأونروا داخل غزة وتم توزيعها على السكان هناك والمستشفيات.

وأشار الشبلي إلى أن الهيئة تعمل منذ سنوات داخل قطاع غزة وتقوم شهريا بتوزيع المساعدات بمختلف أنواعها على سكان القطاع، لافتا إلى أن الهيئة لديها مساعدات كبيرة بانتظار دخولها إلى قطاع غزة بعد صدور الموافقات عليها.

وبيّن أن المساعدات الإغاثية تخضع للتفتيش والتعقيدات بمنح الموافقات والهيئة لديها داخل مستودعاتها مواد إغاثية تحتاج إلى جسر جوي كامل ولكن الهيئة تنتظر صدور الموافقات لدخولها المساعدات بوتيرة اسرع إلى داخل قطاع غزة لضمان جودتها وعدم تلفها على الحدود وخاصة الأدوية التي تحتاج إلى درجة حرارة معينة.

وأشاد الشبلي بالجهود الدبلوماسية التي يقودها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لتسهيل وصول المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة ومساعدة السكان هناك في ظل الظروف الصعبة والعدوان الإسرائيلي ومنع وصول المساعدات بشتى أنواعها.

وبشأن محاولات التشويش على عمل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، أكد أن الهيئة تعمل وفق إطار مؤسسي ووفق برامج عمل واضحة، داعيا المواطنين إلى تلقي الأخبار من الهيئة أو الجهات الرسمية وأي أخبار أخرى تصدر عن جهات أو أشخاص فهي لا تمثل الهيئة.

وعبر الشبلي عن أمله بالمزيد من التسهيلات عبر الحدود ومعبر رفح خلال الفترة المقبلة للمساعدة بإيصال المساعدات بشكل أكبر لسكان قطاع غزة، وخاصة أن المعابر التي كانت تسلكها الهيئة فيما مضى عبر الشاحنات أصبحت مغلقة وخارج العمل بالوقت الحالي والمعبر الوحيد لإيصال المساعدات هو معبر رفح.

 




 

 


 

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