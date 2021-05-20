باحث سياسي لـبرنامج الوكيل : أحداث فلسطين أظهرت هشاشة الاحتلال

الوكيل الإخباري - أكد أستاذ علم الاجتماع السياسي ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجية السابق في الجامعة الأردنية ، الدكتور موسى شتيوي، أنه من المرجح أن يتم إعلان التهدئة خلال اليومين المقبلين.

اضافة اعلان



وبين شتيوي ، الخميس ، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن الرد الفلسطيني الشعبي جاء بشكل يربك الاحتلال، على وقع التضامن والوحدة بين الفصائل الفلسطينية .

وأضاف للإعلامي محمد الوكيل ، أن المكاسب الرئيسية نتيجة للتصعيد ، حملت في طياتها الوحدة بين الفلسطينيين، والتعاطف العالمي حيال الانتهاكات من قبل الاحتلال، عدا عن تغيير مواقف عدد من الدول حيال ما يسمى "إسرائيل" .

وأوضح شتيوي ، أنه قد ظهر جليّا مدى "هشاشة" الاحتلال في مواجهة المقاومة ، عدا عن تضامن واضح للداخل الفلسطيني مع القضية الفلسطينية في سابقة هي الأولى من نوعها.

" نحن بحاجة إلى استراتيجية معيّنة لمواجهة الاحتلال ، مدعومة عربيا وعالميا (..) وبالنسبة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيواجه المعارضة ، وقد استطاع أن يعيد دعم اليمين اليهودي له ، بالرغم من الانتقادات الشديدة الموجّهة له " ، وفق شتيوي .

وبين أن نتنياهو استطاع استبعاد القضايا التي كانت تحوم حوله ، وزاد " ستزيد قوته خلال الفترة الراهنة ، نتيجة لسياسته الهمجية تجاه الفلسطينيين".